Torino, tutto fatto per Pellegri: si attende la fumata bianca

Il Torino ha fatto per l’arrivo di Pellegri: il classe 2001 ritrova Juric e il papà

Il Torino sembra aver ormai chiuso per Pellegri. Il classe 2001 deve risolvere il prestito con il Milan e accordarsi con il Monaco per il trasferimento in Piemonte.

Inizio settimana decisivo per le sorti del giovane centravanti, che in granata ritroverebbe Juric e il papà, team manager del Torino. Una nuova sfida dopo lo scarso utilizzo in rossonero e gli infortuni che lo hanno costretto fuori per diverso tempo. La trattativa si chiuderà per un prestito con diritto di riscatto. A riferirlo il Corriere dello Sport.