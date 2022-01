Calciomercato Torino, tutto fatto per Pellegri: l’attaccante ritrova il maestro Juric

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino: sarebbe tutto fatto l’arrivo dal Milan di Pellegri che ritrova così il suo maestro Juric

Sarebbe ormai tutto definito tra il Milan e il Torino per il trasferimento in granata di Pietro Pellegri. I rossoneri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno convinto il Monaco ad anticipare i tempi del riscatto e ad accettare l’offerta per l’acquisto a titolo definitivo e il giovane attaccante è ora pronto a ritrovare il suo maestro Juric che lo fece esordire in Serie A con il Genoa.

Il Torino e il Milan si sarebbero invece accordati per un prestito di 18 mesi con un diritto di riscatto a favore dei granata. Si attende ora solo il via libera definitivo del Monaco.