Torino Milan, Ventura: «Rischiano di più i rossoneri. Casadei e Ricci sono da Nazionale. Adams non può essere Zapata, ma io aspetto un altro attaccante. Elmas è un fuoriclasse»

Da ex allenatore del Torino, Gian Piero Ventura continua a seguire con grande interesse le vicende di casa granata. Nel giorno della sfida col Milan ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport.

TORO E MILAN REDUCI DA SCONFITTE – «È più delicata la situazione psicologica per il Milan. L’eliminazione dalla Champions è un macigno e in campionato sono attesi da tre impegni severi in 8 giorni, Toro, Bologna e Lazio, con l’ulteriore carico di non poterne bucare altrimenti la corsa al quarto posto si farebbe proibitiva».

LA COPPIA DI CENTROCAMPO DEI GRANATA – «È una coppia che entrerà subito nel mirino di Spalletti. Pare proprio destinata a formare per anni e anni l’asse mediano della Nazionale. Sono giovani, giustamente ambiziosi, pieni di qualità pure morali. Casadei è entrato a Bologna con personalità ed efficacia. Sì, ha commesso un errore sul rigore, figlio dell’inesperienza e della voglia di combattere, ma alla prima partita nel nostro campionato glielo si può perdonare. Per me si tratta di una piacevolissima sorpresa, un capitale del calcio italiano che il Toro saprà valorizzare ulteriormente».

I MOTIVI DELLA CRESCITA DI RICCI – «Più di uno. È un giovane serio e professionale: tutti i tecnici lo vorrebbero allenare. Sul piano tattico, osservo come abbia saputo indossare abiti diversi a seconda delle esigenze».

ADAMS – «Bisogna premettere che trovare un altro Zapata non era semplice in questa sessione invernale e difatti una volta resisi conto di questa grande difficoltà in società sono andati su altre figure, vedi Elmas attaccante esterno di grande valore. Adams ha dimostrato di avere colpi e temperamento e quindi sta interpretando in maniera convincente il suo compito, fermo restando che aspetto sempre Sanabria. Non conosco le cause di questa flessione ma credo ancora in lui».

ELMAS – «E qui non scopriamo niente, è un fuoriclasse già ammirato nel Napoli di Spalletti. Una garanzia assoluta».