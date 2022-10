Torino, Milinkovic-Savic: «Arrivata la chiamata dei granata, ho fatto un miliardo di domande a Sergej»

Il portiere del Torino ha parlato ai microfoni ufficiali del club sul suo arrivo nel club granata. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Arrivata la chiamata del Toro, ho fatto un miliardo di domande a Sergej. Mi ha detto che si vive bene e che il livello del calcio è altissimo, ho scelto di venire qui. Amo Torino, è bella e tranquilla: è ciò che serve ad un calciatore. Nello spogliatoio, il divertimento è la cosa numero uno. Dopo le partite ci prendiamo in giro guardando le clip, se una gara non va bene rimango incazzato per 2-3 e poi mi concentro subito su quella dopo. In campo bisogna essere concentrato, ma anche divertirti in quello che fai: con Juric ci alleniamo tanto e duramente».



