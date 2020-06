Torino, Moretti prossimo team manager granata: in arrivo anche Bernardelli

Emiliano Moretti diventerà presto il nuovo team manager del Torino: in arrivo anche il segretario Bernardelli

Emiliano Moretti sarà presto annunciato come nuovo team manager del Torino. L’ex difensore sarà l’unico “superstite” della rivoluzione voluta da Cairo con l’arrivo del ds Vagnati.

Come spiega Tuttosport, insieme al Vagnati arriverà anche un nuovo segretario, sempre fedelissimo, ovvero Andrea Bernardelli, anche il vice-ds Specchia, che hanno rescisso con i ferraresi per seguire il direttore in granata.