Mazzarri 007: una spia sulla collina per osservare il Chievo – VIDEO

La preparazione tattica in vista di una partita è molto importante e Walter Mazzarri lo sa: il tecnico del Torino ha inviato una spia a Veronello per osservare l’allenamento del Chievo

Chievo-Torino è terminata 0-0: gara senza particolari emozioni, con gialloblu e granata che si sono divisi la posta in palio. I torinesi non sono riusciti a trovare continuità di risultato dopo la vittoria sull’Inter, ma il tecnico Walter Mazzarri le ha provate proprio tutte per cercare di prevalere sulla formazione clivense: proprio tutte!

Spunta, sul web, un interessante retroscena: il tecnico del Toro, lo scorso venerdì, ha inviato una spia sulle colline di Veronello per studiare la formazione di Rolando Maran. Con indosso una tuta mimetica e un binocolo, il collaboratore del tecnico di Livorno ha tentato di nascondersi tra alberi e cespugli, ma è stato ‘beccato’: ecco il video in questione