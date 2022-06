Torino, obiettivo in Portogallo: occhi su Nuno Santos dello Sporting

Calciomercato Torino: i granata guardano in Portogallo e mettono gli occhi sul fantasista dello Sporting Nuno Santos

Obiettivo di grande qualità ed estro per il Torino. I granata infatti, come riportato da O Jogo, starebbero guardando in Portogallo per rinforzare il reparto avanzato. Il club piemontese avrebbe messo nel mirino Nuno Santos dello Sporting Lisbona.

Il fantasista classe 1995 ha messo a segno 10 gol e 10 assist nell’ultima stagione ed è valutato dai biancoverdi tra i 7 e 10 milioni di euro.