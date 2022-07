Torino, Ricci: «Quest’anno serve uno step in più. Tra me e Lukic competizione sana»

Il centrocampista del Torino Ricci ha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ai microfoni di Torino Channel ha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata.

CONDIZIONE – «Mi sento molto bene fisicamente e psicologicamente, sono in un bel gruppo e con bellissime persone. Può fare solo che bene alla mente. Ringrazio mister e società per la fiducia. Quest’anno serve uno step in più, cercando di migliorare ciò che ho sbagliato in passato e le lacune che ho. Devo maturare ancora e devo farlo insieme alla squadra».

LUKIC – «E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti l’anno scorso. Fuori dal campo è molto tranquillo, parla con tutti e adesso che è capitano avrà qualche responsabilità in più. Mi trovo bene con lui in mezzo al campo, piace ad entrambi palleggiare e ci troviamo spesso. E’ più bravo di me negli inserimenti, io cerco di crescere su questo. Si è creata una competizione sana, quando c’è questo in un gruppo si può solo fare bene».

BILANCIO GRANATA – «Il mio bilancio su questi mesi al Toro è stra positivo sia dentro che fuori dal campo. I tifosi ci tengono molto, è bello che siamo molto seguiti e sul campo dobbiamo dare qualcosa in più per loro. E mi trovo benissimo anche a Torino come città, è bellissima».