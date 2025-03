Torino, Schuurs festeggia: «Ottima serata». Il doppio ‘regalo’ per l’olandese – FOTO

Il difensore del Torino Perr Schuurs festeggia, ecco il doppio regalo ‘arrivato’ ieri sera in casa del centrale dei granata e le sue parole

Una serata, quella di ieri, che – seppur non l’ha visto come diretto protagonista in campo – Perr Schuurs non dimenticherà tanto facilmente. Il difensore del Torino ha infatti assistito (in maniera virtuale tramite lo schermo del suo televisore) a due eventi sportivi a lui molto cari. Di cosa si tratta? Ve lo di diciamo subito. Il primo, naturalmente, il successo del club granata in Serie A, maturato tra le mura amiche per 1-0 grazie alla rete messa a segno dal compagno Nikola Vlasic.

Il secondo, invece, il trionfo della sorella all’Indian Wells Open. Già, perchè non tutti sanno che Demi Schuurs è una tennista professionista (peraltro con risultati inanellati in crescendo in quest’ultimo periodo) e che in coppia con la statunitense Asia Muhammad si è assicurata la finale del doppio femminile del torneo che si svolge regolarmente in California. «Un’ottima serata» ha scritto l’olandese in una storia postata sul suo account Instagram. In attesa di tornare lui stesso a viverne di altrettanto emozionanti.