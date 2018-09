Torino-Spal, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Spal, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la 3ª giornata di Serie A, allo stadio Olimpico Grande Torino, si affronteranno Torino e Spal. Sarà una sfida sicuramente affascinante e ricca di emozioni. Gli uomini di Mazzarri sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo aver raccolto un punto in due partite con Roma e Inter. Dall’altra parte invece i ferraresi sono partiti come meglio non si poteva, ottenendo la vittoria in entrambe le gare. Ora i ragazzi di Semplici sognano altri tre punti per restare a punteggio pieno in testa alla classifica.

Torino-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Torino-Spal: formazioni ufficiali

Torino-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Mazzarri proporrà il suo classico 3-5-2. Sirigu in porta. Linea a tre formata da Izzo, Nkoulou e Moretti. Sugli esterni ci sarà De Silvestri sulla destra e Ola Aina a sinistra. Ansaldi infatti è ancora indisponibile. Assenza importante anche a centrocampo, con Baselli che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Ancora spazio dunque per Meitè, che verrà affiancato da Rincon e Soriano. In attacco confermata la solita coppia IagoFalque-Belotti. Semplici invece decide di abbandonare il 4-4-2 e di mettersi a specchio. Difesa a tre con Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo tra i cinque trova spazio un degli ex di questa gara, Mirko Valdifiori, insieme a Kurtic e Missiroli. Completano il reparto Fares a sinistra e Lazzarri a destra. In avanti ci saranno sempre Petagna e Antenucci a cercare di impensierire Sirigu.

Torino-Spal: i precedenti del match

Si preannuncia una gara davvero complicata per la Spal di Semplici in quel di Torino. I ferraresi infatti non vincono contro i granata in Serie A da ben 10 partite (6 sconfitte e 4 pareggi), non riuscendo a trovare la rete in ben 7 occasioni. Inoltre il Torino ha vinto tutte e nove le gare interne disputate contro i biancoazzurri, incassando solo 5 gol nel parziale. Sarà dunque una partita davvero tosta per Antenucci, tra l’altro ex di questa partita, e i suoi compagni. Tuttavia una vittoria sarebbe, nel suo piccolo, storica per la Spal, che mai aveva ottenuto nove punti nelle prime tre gare stagionali.

Torino-Spal: l’arbitro del match

Sarà il 26 enne Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli l’arbitro di questo Torino-Spal. Il fischietto romano è al suo secondo anno in Serie A dopo una lunga gavetta tra Lega Pro e Serie B. Ad aiutarlo nel gravoso compito di questa sera ci saranno gli assistenti Fiorito e Santoro e il quarto uomo Valeri. Al Var invece è stato assegnato Orsato.

Torino-Spal Streaming: dove vederla in tv

Torino-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.