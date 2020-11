Torino, Vagnati: «Giampaolo ci tiene tanto, ma la tattica a volte non basta»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Genoa. Ecco le sue parole

«La preoccuapazione non è un sentimento che mi attraversa, vedo come si allenano i ragazzi. Alla fine contano i numeri: bisogna essere bravi ad andare al di là dei numeri. C’è stato un segnale dalle ultime due partite: non basta perchè oltre alla tattica e alla tecnica, ci vuole anche un po’ di malizia. Giampaolo non è a rischio, ci tiene davvero tanto. Arriveranno i numeri».