Toro, lunedì sera contro il Lecce è un esame di maturità

Lo scorso anno il Toro ha lasciato sul campo di casa troppi punti contro squadre alla portata, con il Lecce bisogna invertire la tendenza

Dopo due vittorie consecutive il Toro è atteso lunedì dal Lecce, per un vero esame di maturità. Nello scorso campionato infatti la corsa all’Europa dei granata è stata pesantemente condizionata da alcuni inattesi passi falsi sul proprio campo. Nel girone di andata Belotti e compagni caddero contro il Parma, dopo aver ottenuto una roboante vittoria per 4-1 sul campo della Sampdoria. Nel girone di ritorno la lanciatissima squadra di Mazzarri ha tradito proprio nel proprio momento migliore, come contro il Bologna, con una sconfitta arrivata dopo un filotto di 5 vittorie e 2 sconfitte. A complicare ulteriormente le cose, il pareggio con il Cagliari, giunto proprio nel bel mezzo della volata finale.

Parma, Bologna e Cagliari, tre gare in cui su 9 punti a disposizione i granata ne hanno raccolto uno solo, accantonando probabilmente i sogni di gloria. Con un ruolino di marcia differente, la squadra di Mazzarri avrebbe lottato fino all’ultimo per la Champions League. Per questo con il Lecce sarà una prova importante per il Toro. I granata dovranno dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità, e acquisito la necessaria maturità per lottare per traguardi ambiziosi.