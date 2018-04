Toro, i tre motivi per cui l’Europa League è ancora possibile

I granata sono attesi da un mini ciclo di partite che dirà molto, quasi tutto, sulle loro effettive speranze di qualificazione in Europa League

All’andata, Milan-Toro 0-0 era stato il capolinea di Montella. Anche Toro-Milan di questa sera segnerà una svolta. O addirittura due. Mazzarri e Gattuso non rischiano certo il posto, ma sono giunti a un bivio inevitabile: se non vincono, sono tagliati fuori con un mese di anticipo dagli obiettivi di inizio stagione. Cinque punti separano i granata dall’ultimo slot disponibile dalla zona Europa League, 18 punti a disposizione e un calendario non favorevole alla squadra di Mazzarri che, nel giro di tre settimane, affronteranno Milan, Lazio, Atalanta e Napoli. Servirebbe un mezzo miracolo. La sciagurata prima parte di stagione sotto la guida di Mihajlovic ha compromesso quasi irrimediabilmente i sogni europei dei granata che ora puntano a concludere dignitosamente la stagione, provando a togliersi anche qualche soddisfazione come contro l’Inter. Ma ci sono ancora tre motivi per i quali il Torino può continuare a sognare l’Europa League.