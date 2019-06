Toro, tutti pazzi per Izzo, Lyanco e Bonifazi: uno verrà ceduto

I difensori del Toro sono richiestissimi sul mercato, e uno tra Izzo, Lyanco e Bonifazi potrebbe essere ceduto per rinforzare la squadra

Izzo, Nkoulou, Djidji e Bremer, più Lyanco e Bonifazi di rientro da una grande stagione in prestito: il Toro in difesa dispone di qualità da big del campionato. Un reparto persino troppo affollato, per questo la società potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi giocatori. Una cessione permetterebbe a tutti di avere il giusto spazio, e soprattutto mettere a segno una plusvalenza con cui alimentare il prossimo mercato. Urbano Cairo ha sempre ribadito di non volersi privare dei pezzi pregiati della rosa,ma Izzo, Lyanco e Bonifazi sono tra i giocatori più richiesti in assoluto.

Armando Izzo ha disputato una stagione formidabile, che lo ha portato in Nazionale, e su di lui si sono posate le attenzioni di grandi club. Inter, Roma e Arsenal sono pronte a tutto pur di strapparlo al Toro, che però vorrebbe trattenere il napoletano. Sarà determinante la scelta del giocatore, che potrebbe essere attratto da platee così importanti e da uno stipendio fuori portata per i granata. L’Inter potrebbe giocare la carta Pinamonti, e il Toro è in cerca di un giovane attaccante. Il principale obiettivo granata è Cutrone, ma il capitano dell’under 20 è un profilo che piace molto.

Una cessione di Izzo potrebbe rilanciare Lyanco, che altrimenti rischia di non trovare nuovamente spazio chiuso dal napoletano e Nkoulou. Il brasiliano senza garanzie tecniche potrebbe chiedere la cessione, quindi anche se il suo valore non è in discussione il suo futuro è tutto da decifrare. Bologna, Roma, PSV e Zenit sono pronti a far follie per l’ex San Paolo.

Discorso simile per Bonifazi, appena riscattato dalla Spal. Il reatino è nel mirino di Milan e Bologna, oltre che dei ferraresi. Il Toro non ha assolutamente necessità di cedere, ma la sensazione è che lo spogliatoio granata possa essere troppo stretto per tre giocatori di questo valore.