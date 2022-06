Tottenham, si può ricomporre la coppia Conte-Eriksen. Il danese spinge per tornare agli Spurs

Secondo The Athletic Christian Eriksen starebbe spingendo per tornare al Tottenham: gli Spurs proprio come Newcastle e Manchester United hanno formulato un’offerta per ingaggiare il danese.

Eriksen oltre che la sua ex squadra potrebbe ritrovare anche il suo ex tecnico: Antonio Conte, che lo ha allenato all’Inter.