Tottenham, Stellini: «Triste e onorato, il mio rapporto con Conte non cambia»

Le parole di Stellini al canale ufficiale del Tottenham: «Mi sento onorato. Ovviamente è un’opportunità e lavorerò sodo»

Cristian Stellini, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

RAPPORTO CON CONTE – «Mi sento triste perché quando c’è un cambio di gestione a metà stagione tutti si sentono responsabili. Il mio rapporto con Antonio è lo stesso, non è cambiato nulla nel nostro rapporto perché eravamo amici, eravamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo. Non sarà nemmeno questa situazione a cambiare il nostro rapporto».

COME SI SENTE – «Mi sento onorato. Ovviamente è un’opportunità, ovviamente lavorerò sodo per essere l’uomo giusto per coglierla. Mi sento molto onorato di essere nella giusta posizione e voglio viverla con tutto lo staff. Ryan (Mason, ndr) è molto importante per me, per il club. Vogliamo migliorare, questo è il momento di prendersi le nostre responsabilità e migliorare».