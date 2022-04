Il Tottenham stravince 4-0 contro l’Aston Villa, Conte: «Gran carattere»

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha commentato la larga e importante vittoria contro l’Aston Villa in trasferta

Antonio Conte ha commentato ai media inglesi la larga vittoria contro l’Aston Villa del suo Tottenham. Ecco le sue parole.

CARATTERE – «Una squadra forte aveva bisogno di grande carattere, gran personalità per essere mentalmente forti, perché durante la partita sai che puoi avere dei momenti nei quali devi soffrire».

LA PARTITA – «Il primo tempo è stato difficile, ma lo sapevamo, perché quando giochi nello stadio dell’Aston Villa nessuno vince facilmente. Siamo rimasti composti e poi nel secondo tempo, credo che abbimao vinto la partita in maniera importante. Sicuramente dobbiamo migliorare quando c’è questo tipo di pressing».

IL SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo, noi siamo stati nettamente migliori perché l’Aston Villa è calata di intensità. Ma è stata una grande vittoria per noi e non era facile. È stata una grande vittoria soprattutto quando giochi una partita dopo che le tue rivali hanno perso. Bisogna dimostrare in questo momento che inizi a sentire il sangue del tuo avversario, è importante non fallire».