Totti-De Rossi: i capitani al fianco di Monchi e Di Francesco per uscire dalla crisi

La Roma prova a ricompattarci. Totti-De Rossi vicini al tecnico Di Francesco e Monchi. C’è fiducia nella squadra

«Siamo obbligati a centrare la vittoria. Il ritiro? Per compattarci. Se vedessi che la squadra non mi segue, sarei il primo a farmi da parte. Ma questa sensazione non ce l’ho. Anzi, vedo il desiderio di far bene». Parole e musica di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma in crisi dopo la brutta sconfitta di Bologna. Il tecnico vuole vedere undici uomini in campo e assicura che quelli che andranno in panchina non sono meno uomini di quelli che scenderanno in campo. Ma è il momento delle scelte e il tecnico è pronto a ridisegnare la Roma con il 4-2-3-1 per dare spazio a Pastore. Il duo di ‘capitani’ Totti–De Rossi e la dirigenza è dalla parte di Eusebio.

In casa Roma c’è voglia di riscatto e la società è con il proprio allenatore. Totti-De Rossi-Di Francesco-Monchi è l’asse che si è consolidato in questi giorni caldissimi a Trigoria. Secondo Il Corriere dello Sport, i dirigenti che sono in contatto con la squadra, l’allenatore e il capitano che ha giurato fedeltà nei confronti del tecnico. Di Fra deve superare questa settimana terribile, provando a portare a casa almeno 4 punti contro Frosinone e Lazio. Poi ci sarà la Champions. Se non arrivano i risultati tutto può cambiare ma in casa Roma c’è fiducia e grande sostegno verso il proprio condottiero.