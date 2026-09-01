Nuova avventura per Francesco Totti: Advisor di Maxima Roma. Spinta su identità cittadina e fan engagement

Francesco Totti apre un nuovo capitolo della sua vita sportiva. L’ex capitano della Roma, simbolo assoluto del calcio italiano e icona della Capitale, è stato nominato Advisor della proprietà di Maxima Roma, club cestistico ambizioso e in forte crescita. La società lo ha annunciato con una nota ufficiale, spiegando che Totti avrà una delega specifica sullo sviluppo della fan base e sulle attività di Corporate Social Responsibility (CSR).

Un ingresso storico: Totti nel basket per un progetto a lungo termine

Per Totti si tratta di un debutto in un settore completamente nuovo. Dopo oltre vent’anni vissuti da protagonista nel calcio, l’ex numero 10 si affaccia ora al mondo della pallacanestro con un ruolo che non sarà soltanto simbolico.

La società vede in Totti un asset strategico per consolidare il proprio radicamento nella Capitale, sfruttando la sua popolarità e il rapporto unico costruito con i romani.

Maxima Roma: ambizioni nazionali ed europee

Il club capitolino sta lavorando a un progetto di ampio respiro, che punta a rendere Maxima Roma una realtà competitiva:

nella LBA Serie A ,

, nell’ EuroCup ,

, e nel medio-lungo periodo anche nelle principali competizioni europee.

La strategia non riguarda solo la prima squadra: il club vuole investire nella crescita della pallacanestro sul territorio, nel coinvolgimento delle nuove generazioni e nella creazione di un ecosistema sportivo moderno e sostenibile.

Perché Totti è centrale nel progetto

Il legame tra Maxima Roma e la città è uno dei pilastri del progetto, e Totti rappresenta la figura ideale per incarnarlo. La sua storia, la sua immagine e la sua credibilità sportiva sono elementi che il club considera fondamentali.

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PAROLE – «Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida. Il ruolo e, soprattutto, il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di poter essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi».

L’ex capitano giallorosso ha proseguito: «Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. L’ambizione è importante, ma lo è ancora di più il desiderio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo: vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket da sostenere, nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi».

Il suo ingresso segna un passaggio significativo nella strategia del club, che punta a unire basket e cultura sportiva romana sotto un’unica bandiera.