Totti torna alla Roma, la verità sulla cena con Gasperini: cosa è successo davvero e quale sarà il vero ruolo del Capitano in giallorosso

Totti torna alla Roma, cena con Gasperini: la verità su cosa è successo davvero e quale sarà il ruolo del Capitano 2.0 in giallorosso

Il futuro della dirigenza della Roma inizia a prendere forma attorno a un tavolo. Quella andata in scena lunedì sera non è stata una semplice cena conoscitiva tra vecchi amici per scambiare ricordi, ma un vero e proprio vertice strategico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini e Francesco Totti hanno messo al centro del menù il futuro del club capitolino.

Il piano di Gasperini: un collante con Ranieri

A fare da tramite in questo importante incontro è stato Vincent Candela. Durante la serata, le intenzioni dell’allenatore sono emerse con estrema chiarezza. Gasperini desidera fortemente riavere il mito giallorosso a Trigoria, ma rifiuta l’idea di una figura di facciata.

L’obiettivo è affidargli un ruolo operativo sul piano tecnico e dirigenziale. L’ex numero dieci dovrebbe fungere da fondamentale trait d’union tra l’allenatore e Claudio Ranieri. Una posizione centrale, ben lontana dal mero incarico di ambasciatore per le attività di marketing legate al nuovo stadio o alle celebrazioni del centenario del 2027.

Le condizioni dell’ex capitano e le mosse della proprietà

Dal canto suo, l’ex capitano condivide in pieno questa visione globale. Nella sua prima esperienza da dirigente, Totti si era mosso come direttore tecnico in senso stretto, ma, sentendosi depotenziato e poco ascoltato, decise di fare un passo indietro. Oggi, per evitare di ripetere un errore dettato dal troppo amore per la maglia, la sua linea è chiara: per tornare in società chiede oneri decisionali, oltre che onori.

La palla passa ora alla proprietà guidata da Dan Friedkin, che prima della fine dell’attuale stagione sportiva cercherà di calare su misura per la leggenda romana l’incarico direttivo più adatto.