Transfer 2025: chi ha davvero rinforzato i maggiori club italiani questa estate? - Calcio News 24

L'estate 2025 ha offerto un mercato più razionale che rumoroso: meno slogan, più coerenza tecnica. I club di vertice della Serie A hanno cercato profili utili alle idee degli allenatori, puntando su giocatori elastici tatticamente, con minuti nelle gambe e contratti sostenibili. Ne nasce una griglia d'alta classifica più compressa, in cui le differenze le faranno dettagli come prevenzione delle transizioni, qualità del primo passaggio e profondità reale della rosa.

Inter — micro-innesti sulla struttura

I campioni in carica hanno scelto la via della continuità, apportando pochi colpi selezionati con attenzione. Tra gli innesti confermati figurano Luis Henrique e il ritorno di Nicola Zalewski, che dovrebbero portare freschezza e duttilità tattica. L’obiettivo principale rimane mantenere aggressività nella riconquista e chiarezza nell’uscita dal basso. Le rotazioni del gruppo sono gestite per mantenere la coesione e l’identità di gioco.

Juventus — ritmo, verticalità, gol “diffusi”

La Juventus ha lavorato su intensità e profondità. In mezzo, aggiunge fisicità e un interprete capace di alzare il passo nelle transizioni; tra le linee inserisce più creatività sull’ultimo passaggio. Davanti, non solo un “9” da area ma attaccanti in grado di allungare le difese e liberare corsie interne. Obiettivo: aumentare i tiri di qualità (xG) senza sfilacciare la squadra quando difende più in alto. Tra gli arrivi spiccano Francisco Conceição, Nico González e Lloyd Kelly, con Edon Zhegrova aggiunto sulle corsie e altre operazioni mirate completate in estate.

Milan — varianti tra le linee e ampiezza “pensata”

Il Milan ha corretto i limiti nell’ultimo terzo inserendo qualità tra le linee e spinta laterale principalmente con l’arrivo di Ardon Jashari (€36m) dal Club Brugge, uno dei migliori talenti della Pro League. Inoltre, il club ha puntato su nuovi giovani come Noah Okafor, che ha completato il trasferimento dal Napoli, e ha utilizzato rotazioni efficaci per alzare il ritmo del primo passaggio. In profondità di rosa figurano anche le presenze di Pietro Terracciano e Adrien Rabiot, mentre si lavora su un pressing alto e coordinato per ridurre gli spazi agli avversari.

Milan sta valutando altre operazioni, incluso un possibile colpo in attacco come Robert Lewandowski, ma transfer di giocatori come Christopher Nkunku o Pervis Estupiñán non sono confermati nella rosa 2025/26.

Napoli — struttura difensiva e connessioni corte

Il Napoli ha riannodato i reparti partendo da acquisti “di sistema”: Sam Beukema (€31m) per anticipo e marcature aggressive, Miguel Gutiérrez (€18m) per uscita pulita a sinistra e Noa Lang (€25m) per creare superiorità in finitura. Tra i pali e davanti soluzioni “plug-in”: Vanja Milinković-Savić (prestito, €15m), Lorenzo Lucca (prestito, €9m), Rasmus Højlund (prestito, €6m); in aggiunta Luca Marianucci (€9m) e Eljif Elmas (prestito, €2m), con il colpo diesperienza Kevin De Bruyne a zero. Risultato: recuperi più vicini alla porta avversaria e ripartenze con uomini già posizionati.

Roma — personalità e gestione dei momenti

La Roma ha inserito carattere e regia “corta”: il terzino Wesley (€25m) e il centrocampista Neil El Aynaoui (€23.5m)alzano aggressività e letture nel corto; per la linea: Jan Ziolkowski (€6.6m) e Daniele Ghilardi (prestito, €2.5m con obbligo/bonus). In avanti soluzioni a costo contenuto per cambiare pelle: Leon Bailey (prestito, €3m) e Evan Ferguson (prestito, €3m). Rotazioni completate da Devis Vásquez (svincolato) e Tsimikas (prestito). Obiettivo: meno altalene di rendimento, più controllo delle fasi calde.

Lazio — qualità nel primo passaggio, pressione coordinata

Per riqualificare l’uscita dal basso e guadagnare metri in pressione, la Lazio ha investito su profili mirati: Nicolò Rovella (€17m) per dare ordine alla prima costruzione, Nuno Tavares (€5m) e Luca Pellegrini (€4m) per ampiezza e spinta, Fisayo Dele-Bashiru (€3.43m) per strappi tra le linee e Samuel Gigot (€0.5m) come alternativa di esperienza. Con sincronismi migliori, il gioco può tornare fluido come nelle migliori versioni recenti.

Chi ha vinto il mercato? Dipende dal metro di giudizio

Solidità e continuità: l’Inter ha fatto il mercato più “adulto”, proteggendo l’ossatura e alzando il livello delle seconde linee.

Tre indicatori chiave che decideranno la stagione

Prevenzione delle transizioni: chi difende meglio i primi 10 metri dopo la perdita può permettersi più coraggio con palla. Intercambiabilità “vera”: rotazioni che non snaturano il sistema, ma lo mantengono efficiente su tre competizioni. Qualità del primo passaggio: uscire puliti contro pressioni organizzate vale come un assist “lungo”.

Outlook

La Serie A 2025/26 parte senza un dominatore assoluto. I campioni in carica conservano un vantaggio di sistema, ma le inseguitrici hanno rosicchiato terreno intervenendo dove serviva, non dove faceva più rumore. La classifica, più che dai colpi di vetrina, potrebbe essere decisa dalla capacità di vincere le partite grigie: quelle in cui il piano. A non basta e contano letture, gestione delle energie e freddezza nelle aree. È lì che il mercato estivo mostra il suo vero valore.