Trezeguet sul Mondiale: «Francia e Argentina sono due squadre solide che hanno le idee chiare su ciò che vogliono»

David Trezeguet ex attaccante della Francia, ha parlato del Mondiale in Qatar e di una eventuale finale tra Francia e Argentina

TREZEGUET SUL MONDIALE – «A livello mondiale, è vero che finora abbiamo percepito diverse sorprese. Ci sono squadre che puntano ad andare il più lontano possibile, come Germania, Spagna o Belgio, che per un motivo o per l’altro sono cadute presto. Il livello non era alto, quindi la competizione stava migliorando sotto diversi aspetti. Francia e Argentina sono due squadre solide che hanno le idee chiare su ciò che vogliono. E poi ci sono due sorprese, una non proprio come la Croazia, che nel 2018 ha fatto qualcosa di incredibile (persa contro l’Argentina). Il Marocco ha le sue qualità e il suo sistema difensivo. Meritatamente, con altre caratteristiche, sono in semifinale» .