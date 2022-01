ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Ascoli mette a segno un colpo importante in chiave calciomercato accogliendo in prestito dal Milan Frank Tsadjout

Rinforzo in parte per l’Ascoli che avrà a disposizione Tsadjout per la ripresa del campionato di Serie B.

Il club bianconero ha acquisito il giocatori in prestito dal Milan fino a giugno 2022 con diritto di riscatto e successivo contro-riscatto per i rossoneri.