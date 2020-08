Tuchel: «Bayern abituato a queste finali, ma noi siamo pronti» – VIDEO

L’allenatore del Psg ha parlato alla vigilia della finale di Champions League col Bayern Monaco

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

«Il Bayern ha un piccolo vantaggio in Champions, avendo già giocato questo tipo di finali. È una cosa che accetto, ma non è decisivo. Loro sono un grande club che si migliora sempre, diventano sempre più grandi in Europa. Quella contro il Bayern è una grande sfida. Abbiamo fiducia e non ci pensiamo troppo».