Bayern Monaco Lazio, Tuchel: «Non sono preoccupato»

Tuchel a Mediaset: «Non sono preoccupato, la Lazio farà una partita molto tattica» Le parole del tecnico del Bayern

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco

«La Lazio è in vantaggio per 1 a 0, è molto difficile giocare contro una squadra italiana. Sappiamo che dovremmo segnare almeno due gol, la Lazio farà una partita molto tattica e disciplinata. Giochiamo contro una squadra di Sarri, ben allenata e in forma, di solito è molto difficile batterla. Abbiamo bisogno di almeno due gol per passare il turno, questo è l’obiettivo. Non sono né fiducioso né preoccupato, abbiamo studiato gli aspetti che possono determinare la gara. Vogliamo essere più concreti nel nostro gioco, più aggressivi nell’area avversaria riempiendola di giocatori. A Roma ci siamo fatti troppe domande, dobbiamo migliorare e essere concentrati. Ci servirà anche un po’ di fortuna, sicuramente dovremo spingere. Siamo consapevoli di ciò che sta accadendo, ma la qualificazione è ancora nelle nostre mani. Non ha senso pensare a scenari negativi, non ci renderà più forti»