Chelsea, Tuchel annuncia l’addio imminente: «C’è questa possibilità». Le parole del tecnico dei Blues

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha così commentato le voci su un imminente addio di Andreas Christensen. Il difensore danese ha il contrato in scadenza in estate e quasi sicuramente diventerà un nuovo calciatore del Barcellona.

Queste le sue dichiarazioni: «Abbiamo sentito le voci. Ovviamente non ne siamo felici ma dobbiamo considerare la possibilità che ci lasci. Ne saremo contenti? No».