Conferenza stampa Tudor: «Europa? Domanda difficile. Per Barak deciderò domani»

Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – «Non si dovrebbe parlare di questo argomento. Non ci sentiamo appagati per aver raggiunto i 40 punti, anzi vogliamo fare sempre meglio e vincere ancora. In campo non devono esserci cambiamenti».

BARAK – «Sta migliorando ma non so se verrà convocato, vedremo domani»

FIORENTINA – «Sono una squadra forte, hanno perso Vlahovic ma hanno altri giocatori. Noi dobbiamo ripetere la sfida dell’andata. Loro possono andare in alto ed è vicina alla Champions League per come la vedo io».

FUTURO – «Qui sto bene e quando stai bene vuoi restare, è chiaro».

EUROPA – «Domanda difficile. A livello di budget non lo siamo, ma per quello che abbiamo dimostrato possiamo giocarcela contro tutti. Sarà il campo a rispondere. Nooi cerchiamo di concentrarci sempre sulla prestazione».

COPPOLA – «E’ un ragazzo interessante e deve continuare a lavorare così come sta facendo. Simeone mi dice che quando si trova lui in marcatura è tosto. Ha la testa per fare il calciatore e questo è l’aspetto fondamentale che in tanti non hanno».