Tudor: «Una delle migliori partite del Verona. Solo due tiri? Significa nulla». Così il tecnico croato dopo la Fiorentina

Sinisa Mihajlovic ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Verona.

Le sue parole: «Solo due tiri? Sono stranezze del calcio. Il Verona oggi ha fatto una grandissima gara, una delle migliori. Potevamo essere 2-0 per noi nel primo tempo, nel secondo tempo siamo mancati nell’ultimo messaggio. Se una squadra doveva vincere forse meritavamo noi, sono contento di questo pareggio. La Fiorentina di solito in casa domina. Questo dato non ha nessuna importanza, parliamo di quello che abbiamo creato. Questa statistica che avete tirato fuori non ha senso. Lasagna mi è piaciuto molto, l’ho tolto solo perché Caprari non riusciva più a seguire Torreira».