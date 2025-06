Tudor: «La Juve non gioca per il pareggio, ci saranno cambi. Guardiola è il migliore al Mondo»

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Manchester City. Tutti i dettagli in merito

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Manchester City.

PARTITA – «Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio. È una partita bella da giocare, per chi ha giocato di più sono stati tre giorni di ripresa, gli altri hanno spinto. C’è tanta voglia di fare bene, c’è una bella energia; già passando il turno abbiamo centrato il primo mini-obiettivo e questo ci fa sentire bene. Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare. Noi domani scendiamo in campo per vincere, non si preparano le partite per pareggiare».

SCELTE – «Milik si allena con noi, però è presto per farlo giocare. Conceicao ha avuto un fastidio al polpaccio, domani penso potrà andare in panchina e a seconda di come si sentirà capiremo se farlo giocare o no. Locatelli, Koopmeiners e Gatti? Qualcuno, tra loro, giocherà titolare».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI TUDOR SU JUVENTUS NEWS 24