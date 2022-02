ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tudor: «Prima volta a Torino da avversario, Vlahovic gran colpo». Le dichiarazioni del tecnico del Verona

Igor Tudor presenta Juve Verona in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ex Juventus.

VLAHOVIC – «È un bel giocatore, uno dei più forti in quel ruolo. Hanno fatto un acquisto importante. Lui è forte, ma si gioca sempre in undici. La Juve ha molti campioni che possono risolvere la partita in ogni momento. Sarà una gara bella da affrontare».

RITORNO A TORINO – «Sarà la prima volta da allenatore avversario. Ho passato molti anni lì, ci sarà il 50% di pubblico dopo i 5.000 delle ultime partite, quindi sarà ancora più bello. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile, con tanta voglia di fare bene: andiamo a fare il nostro calcio, stiamo bene, siamo in un buon momento».

JUVE – «Sono arrivato molto giovane e mi hanno cresciuto, i vari Montero, Iuliano… Sono entrato come bambino e ne sono uscito uomo. Alla Juve ho scoperto la cultura del lavoro e andando un po’ in giro capisci che non è scontata».