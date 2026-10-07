Turchia, Montella verso l’addio! C’è già il nome del sostituto, candidato a sorpresa per raccogliere la sua eredità in Nazionale

Turchia, Vincenzo Montella verso l’addio dalla Nazionale! C’è già il candidato a sorpresa sulla panchina turca

L’avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ormai giunta ai titoli di coda. La Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) avrebbe maturato la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore italiano dopo un grave calo di rendimento, culminato con quattro sconfitte consecutive in Nations League contro Francia, Belgio e due volte Italia. Sebbene manchi ancora un comunicato ufficiale da parte del movimento calcistico turco, le indiscrezioni diffuse dal quotidiano Milliyet indicano venerdì come la data fissata per l’annuncio della separazione.

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Dalla qualificazione ai Mondiali alla crisi: il bilancio di Montella

La posizione dell’ex tecnico di Fiorentina e Milan si è deteriorata rapidamente nell’ultimo periodo. Montella era riuscito nell’impresa di riportare la nazionale alla fase finale del Mondiale 2026 a ventiquattro anni di distanza dall’ultima presenza, ma la successiva eliminazione nella fase a gironi e il deludente score di una sola vittoria nelle ultime sette gare hanno incrinato la fiducia dell’ambiente. Nominato commissario tecnico nel settembre 2023, il mister italiano chiude il suo ciclo con un bilancio complessivo di 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte in 40 panchine.

La rottura avverrà in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per il 2028. A fronte di un ingaggio da 2,2 milioni di euro all’anno, la TFF riconoscerà all’allenatore una buonuscita pari a cinque mensilità, per una cifra vicina ai 915 mila euro. Nonostante il malcontento dei tifosi, il presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu non presenterà invece le dimissioni, scegliendo di intervenire esclusivamente sulla guida tecnica.

Arda Turan in pole per la successione: l’ipotesi del doppio incarico

In vista del dopo-Montella, i vertici federali stanno valutando con grande attenzione il profilo di Arda Turan. L’ex stella della Nazionale, attualmente allenatore dello Shakhtar Donetsk, rappresenta la scelta prioritaria per la panchina della Mezzaluna.

Per superare i vincoli contrattuali con la società ucraina, la Federazione starebbe valutando una formula innovativa: affidare a Turan un incarico part-time, che gli permetterebbe di guidare la Turchia mantenendo contemporaneamente la gestione tecnica dello Shakhtar. Nei prossimi giorni si capirà se questa opzione troverà conferme ufficiali o se la TFF virerà su una soluzione a tempo pieno per iniziare il nuovo corso.