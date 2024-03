Turchia: Montella come Spalletti, turn-over totale, Yildiz e Calhanoglu in panchina

Montella fa turnover con la sua Turchia come Spalletti con l’Italia: Yildiz e Calhanoglu in panchina

Kenan Yildiz è stato impiegato da Vincenzo Montella nell’amichevole della Turchia in Ungheria come titolare, al pari di due altri rappresentanti della nostra Serie A, Hakan Calhanoglu e Zeki Celik.

Lo juventino è stato in campo 77 minuti e, nonostante la sconfitta per 1-0, è stato uno dei migliori in campo della sua rappresentativa. La Turchia è rimasta a Budapest ad allenarsi, per poi recarsi a Vienna, dove domani sera affronterà l’Austria in amichevole. Secondo i media nazionali, il Ct Vincenzo Montella sarebbe intenzionato a fare come Spalletti nelle due amichevoli americane: scendere in campo con 11 giocatori diversi nel secondo test. Si pensa pertanto che Can Uzun e Arda Güler faranno parte dei titolari e che i giocatori di Juventus, Inter e Roma non partiranno come titolari.