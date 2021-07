Tutta la Serie A Tim 2021/2022 con una super imperdibile offerta di DAZN

Mg Parma 01/09/2018 – campionato di calcio serie A / Parma-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: microfono Dazn

Ha sbancato la concorrenza, arrivando in pochi anni a essere la principale piattaforma sportiva mondiale. DAZN adesso non teme rivali e la grande novità di quest’anno è che ha ottenuto i diritti per trasmettere tutta la Serie A Tim per il triennio 2021-2024.

Nei prossimi 3 anni, quindi, DAZN trasmetterà un totale di 266 partite di Serie A in esclusiva di cui 114 in co-esclusiva con Sky. I matches seguiti saranno 10 per ogni giornata di campionato, di cui 7 saranno in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

Abbonati a DAZN entro il 28 luglio: pagherai 19,99 Euro/mese per 12 mesi invece di 29,99. Puoi disdire quando vuoi

Non solo Serie A Tim su DAZN…

Ma l’offerta di DAZN non comprende solo il campionato italiano: infatti, inclusi nel pacchetto ci saranno anche tutta la UEFA Europa e Conference League, la serie BKT, la Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre alla UEFA Women’s Champions League, ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

Per gli utenti italiani appassionati di tutto lo sport a 360° anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14, le Olimpiadi di Tokyo 2020 e ancora un ricco catalogo di DAZN Originals e molti altri contenuti sportivi.

Abbonamento DAZN a un costo imperdibile!

Come forse saprai già, sulla base del nuovo ventaglio di offerte, DAZN ha reso noto il suo nuovo listino prezzi con una super offerta, valida fino al 28 Luglio.

Nuovi clienti: chi si abbonerà a DAZN entro il 28 luglio 2021 pagherà 19,99 euro al mese per i primi 14 mesi, invece che 29,99 euro al mese. Prezzo che verrà applicato allo scadere dell’offerta;

chi si abbonerà a entro il 28 luglio 2021 pagherà invece che 29,99 euro al mese. Prezzo che verrà applicato allo scadere dell’offerta; Vecchi abbonati: anche per i clienti di lunga data, DAZN ha riservato una promozione esclusiva. Le prime due mensilità, a partire dalla data di riattivazione, sono offerte dal servizio di streaming, mentre da settembre il costo dell’abbonamento sarà di 19,99 Euro per 12 mesi.

Sarà possibile fruire dei contenuti DAZN su un massimo di sei dispostivi, con la possibilità di guardare in simultanea uno stesso evento su due di essi. Inoltre, nel caso non si fosse soddisfatti, DAZN garantisce la possibilità di disdire il proprio abbonamento senza costi aggiuntivi.

Come abbonarsi a DAZN

Abbonarsi a DAZN è un gioco da ragazzi! Ti basterà cliccare qui, creare un account, registrandosi con nome, cognome, indirizzo e-mail e password. Una volta indicato il metodo di pagamento, non dovrai fare altro che metterti comodo e scegliere la partita della tua squadra del cuore!