L’Ucraina, tra sogno e incubo si gioca il pass per i Mondiali

L’Ucraina questa sera in campo con il Galles per il pass Mondiale: tra sogno e incubo i gialloblu vogliono andare in Qatar

Questa sera in campo Ucraina contro Galles, ultima tappa per decretare quale sarà l’ultima squadra Europea a centrare il pass per il Mondiale in Qatar nel 2022.

Gli ucraini ci credono tra incubo e sogno. Con un Paese in ginocchio per la Guerra che non cenna a dare segnali di cedimento, la Nazionale guidata dal giocatore simbolo Zinchenko vuole regalare una nottata di gioia ai propri connazionali e centrare la qualificazione. Lo scrive La Nazione.