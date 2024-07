Ucraina-Marocco: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Geoffroy-Guichard l’incontro dell’Olimpiade Ucraina-Marocco: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne scenderanno in campo per le Olimpiadi Ucraina-Marocco, secondo turno del gruppo B. Gli europei hanno perso 2-1 contro l’Iraq mentre gli africani hanno battuto con lo stesso risultato l’Argentina . Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Ucraina-Marocco, le probabili formazioni

Ucraina (4-5-1): Fesyun, Krupskyi, Tolovierov, Batagov, Martynyuk; Rubchynskyi, Bragaru, Kryskiv, Mykhaylenko, Khlan; Sikan. Ct: Rotan

Marocco (4-2-3-1): Munir, Hakimi, Boukamir, Targhalline, El Ouahdi; Richardson, El Azzouzi; Akhomach, El Khannouss, Ben Seghir; Rahimi. Ct: Sektioui.

Ucraina-Marocco, orario e dove vederla in tv

Ucraina-Marocco si gioca alle ore 17:00 di sabato 27 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 1 (disponibile anche su Sky al canale 213) e in streaming su DAZN, Discovery + e Prime Video.