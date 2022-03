Udinese, Arslan: «Felice per l'ultima vittoria. Sul mio ruolo dico che...»

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha parlato dell’ultimo successo ottenuto dai friulani sulla Sampdoria

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha ricordato la vittoria ottenuta in Serie A contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale bianconero.

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice, questa vittoria per noi era importante, abbiamo meritato questo risultato. Adesso gioco più come play con Walace. Per me è più facile, sono un centrale, mi trovo meglio, ma la cosa a cui tengo di più è il successo della squadra».