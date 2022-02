Beto: «Udinese prima scelta. Idolo? Eto’o. Sono rimasto folgorato da lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportweek. Le sue parole:

UDINESE – «In Portogallo mi seguivano Porto, Benfiva e Sporting Lisbona ma l’Udinese mi ha voluto fortemente. Sapevo che qui mi avrebbero aspettato e anche per questo è stata la mia prima scelta».

IDOLI – «Eto’o primo, Drogba secondo, al terzo posto ne metto tanti. Ho scelto la numero 9 per Eto’o quando era al Barcellona, così come le scarpe Puma. La prima partita che ho seguito è stata la finale di Roma di Champions League dove Eto’o segnò il primo gol. Rimasi folgorato».

CITTA’ – «Udine è il top. La città è piccola ma c’è tutto. Soprattutto è tranquilla, non c’è nessun pericolo»

SERIE A – «I difensori italiani sono troppo intelligenti. Bravi nel piazzamento e nello starti addosso. Il problema è che in tutte le squadre ce ne sono di buoni. Per questo, per me, ogni partita di Serie A è difficile».