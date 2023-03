L’Udinese ormai in una tranquilla posizione di classifica sta già valutando il futuro, soprattutto quello di Beto

L’attaccante ha mercato e visto che in Serie A si sta confermando con buoni numeri, in estate potrebbe anche partire. L’Everton lo segue da vicino come riportato da La Gazzetta dello Sport.