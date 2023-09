Udinese, cambia nome lo stadio: da ‘Friuli’ a ‘Bluenergy Stadium’

Cambia la denominazione dello Stadio Friuli dell’Udinese: diventerà il ‘Bluenergy Stadium’ per i prossimi 5 anni

Cambia nome lo Stadio Friuli. L’Udinese ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Bluenergy Group per la denominazione dell’impianto per i prossimi 5 anni, che diventerà così il Bluenergy Stadium. Di seguito il comunicato del club, che riporta le parole del presidente Pozzo.

«Il nome Bluenergy Stadium identificherà per i prossimi 5 anni quello che è oggi uno dei modelli di riferimento tra gli stadi europei, il secondo impianto di proprietà costruito in Italia, oltre che un concept rivoluzionario di impianto calcistico attivo sette giorni su sette. Sono felice di poter condividere con la proprietà e il management di Bluenergy le sfide impegnative che ci attendono per il futuro, sul prato del nostro meraviglioso Bluenergy Stadium, ma anche nella ricerca di un modello di sviluppo ancora più sostenibile. A loro va, anche come friulano, il mio ringraziamento e l’impegno a ricambiare la loro fiducia con altrettanta passione e determinazione nel perseguire risultati sempre migliori»