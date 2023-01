Udinese, consulenza specialistica per l’infortunio di Deulofeu

L’Udinese ha deciso di ricorrere ad uno specialista per l’infortunio al ginocchio di Deulofeu, ancora fermo ai box

L’Udinese ha deciso di consultare uno specialista per verificare le condizioni del ginocchio di Deulofeu. Di seguito il comunicato del club.

«Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l’iter di recupero».