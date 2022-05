Udinese, Deulofeu: «È il miglior momento della mia carriera, merito di Cioffi»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato del grande momento che sta vivendo in campo

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, in una intervista ad AS ha parlato del grande momento che sta vivendo in campo con la maglia bianconera.

MOMENTO – «Il miglior momento della carriera? Sì, e so perché lo è. Prima ero molto irregolare, ora sono a un punto della mia vita in cui tutto ciò che faccio ha un significato. Quando le cose mi accadono, ci ho già lavorato prima, le vedo arrivare. Famiglia, predisposizione mentale, sacrificio fisico, squadra: tutto funziona e influenza».

CIOFFI – «Mi ha ha aiutato molto sotto l’aspetto motivazionale: ci fa uscire in campo come leoni, per questo ha un dono. Mi dà un paio di indicazioni per la fase difensiva, ma mi dà enorme libertà in attacco che è diciamo il settore dove devo dimostrare. Mi muovo per tutte le zone cercando gli squilibri della squadra avversaria».

SCUDETTO – «Spero e mi auguro che vinca il Milan, ovviamente. Sono suo tifoso. Hanno un piccolo vantaggio, ma non possono più fallire perché penso che l’Inter vincerà nelle tre partite rimanenti».

FUTURO – «Il mio nome accostati alle big italiane? Al momento sono solo voci. Riconosco che vorrei fare un salto di qualità, ma tutto ha il suo processo e sono molto contento dell’Udinese. Quello che ho chiaro è che ho 28 anni e il meglio della mia carriera deve ancora venire».