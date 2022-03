Udinese, Deulofeu: «Vittoria importantissima, orgoglioso dei miei compagni»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-1 contro la Sampdoria.

VITTORIA – «È una vittoria importantissima, era una partita fondamentale per il nostro percorso. Abbiamo gestito bene la partita per portare i tre punti a casa. Sono orgoglioso dei miei compagni, stiamo lottando molto dopo il cambio di allenatore. Ci sono giovani di diverse nazionalità, noi con esperienza completiamo la squadra per chiudere nel miglior modo possibile la stagione».

