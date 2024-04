Udinese Inter, Carlos Augusto: «Chiudere la lotta scudetto»

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita contro l’Udinese stasera in trasferta

Intervenuto a Sky Sport nel prepartita di Udinese Inter, Carlos Augusto ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della sfida di stasera.

UDINESE INTER – «Sarà più importante l’approccio, sappiamo che a fine stagione ogni squadra ha il suo obiettivo. Dobbiamo essere concentrati nel nostro per fare bene e ottenere i 3 punti. Il mio ruolo? Ho fatto già un anno in Serie B col Monza come terzo di difesa, penso che posso aiutare la squadra in più di un ruolo. Voglio stare sempre bene e aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo e continuare così. Sullo scudetto? L’obiettivo è chiaro che sia lo scudetto, però pensiamo partita dopo partita. Non dobbiamo pensare più avanti se non facciamo bene oggi, più avanti cosa succederà vedremo».