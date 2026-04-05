Udinese, parla Davis: «Runjaic? Crede molto in me, parliamo spesso. Zaniolo? Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte»

Udinese, Davis svela: «Mister Runjaic mi disse che avrebbe avuto bisogno di un mio step in avanti». Le parole

L’attaccante dell’Udinese, Keinan Davis, è intervenuto ai microfoni del canale YouTube ufficiale della Serie A alla vigilia della sfida casalinga contro il Como, condividendo sensazioni e aspettative in vista del match.

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SUL PASSATO – «In passato non sono mai stato l’attaccante numero uno delle squadre per cui ho giocato. Prima che questa stagione partisse sapevo che le partenze di Lucca e Thauvin mi lasciavano spazio e, di conseguenza, responsabilità. Mi sono preparato perché sapevo che la stagione sarebbe andata così. Anche Mister Runjaic mi disse che avrebbe avuto bisogno di un mio step in avanti.»

RUNJAIC – «Adesso crede molto in me. Parliamo molto di più rispetto allo scorso anno, dove giovavo meno perché sono stato a lungo infortunato. Il nostro rapporto non è mai stato cattivo, ma non era così vicino come invece lo è ora»

ZANIOLO E ATTACCANTI SERIE A – «Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte e loro lo sanno, non possono lasciargli l’uno contro uno. Questo crea molto spazio per me e vice versa. Nicolò ha contribuito molto ai miei gol, mi è stato di aiuto. Attaccanti in Serie A? Lautaro Martinez è il numero uno. Non solo in questa stagione ma in tutte dove riesce sempre a far crescere i propri numeri. Gioca nella squadra più forte ed è sempre il miglior marcatore».