Udinese, le dichiarazioni del ds Marino su De Paul e Gotti

Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino parla della possibile cessione di De Paul: «Al momento nulla su di lui»

Ai microfoni di Radio Sportiva, il ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha tranquillizzato i tifosi su una possibile partenza di Rodrigo De Paul: «Al momento non c’è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risultati per la nostra classifica. In generale non si sta muovendo niente in Italia».

E sull’allenatore Gotti: «Gli abbiamo chiesto di aiutarci anche nella gara contro la Sampdoria, poi faremo altre valutazioni con la famiglia Pozzo».