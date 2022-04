Udinese, Molina chiama la Juve: «Felice dell'interessamento. Sogno? Ne ho tanti, ma prima...»

Molina chiama la Juve: «L’interesse fa piacere, ma ora ho questo obiettivo». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport

Nahuel Molina, obiettivo della Juventus per il prossimo mercato estivo, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le sue parole.

CARRIERA – «Al Boca c’era tanta concorrenza nel mio ruolo. L’idea di ripartire dall’Italia e dall’Udinese mi è piaciuta fin dal primo colloquio con i dirigenti friulani. È stata la scelta migliore e sono tuttora molto soddisfatto. Negli ultimi due anni è andato tutto talmente veloce che non riesco a rendermene ancora conto. Prima l’Udinese, poi la nazionale argentina, la conquista della Coppa America e adesso le tante attenzioni nei miei confronti. Per fortuna ci sono ancora tante partite e non ho il tempo per fermarmi a pensare».

JUVE – «L’interesse della Juventus e dei grandi club fa piacere, ma adesso non ci penso. Sono concentrato su tutti i punti che dobbiamo conquistare con l’Udinese».

PUNTI DI RIFERIMENTO – «I miei preferiti sono Alexander-Arnold del Liverpool, James del Chelsea e Cancelo-Walker, la coppia del Manchester City».

SOGNO – «Ne ho tanti… Il primo è il Mondiale. Ma lo vedo ancora lontano: prima c’è il finale di stagione con l’Udinese».

SCUDETTO E CHAMPIONS – «L’Inter vince lo Scudetto, il Real Madrid la Champions».

