Udinese Okoye: «Salvezza? Importante per la città e i tifosi, un bel regalo di compleanno per il presidente!»

Le parole di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, dopo la salvezza ottenuta dai friulani all’ultima giornata

Maduka Okoye ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese dopo la salvezza ottenuta ieri all’ultima giornata. Di seguito le parole del portiere.

SALVEZZA – «Giocare in Serie A è molto importante per la città, per i tifosi e per il club. Sono felice, provo tante emozioni in questo momento. Era importante per noi fare un bel regalo di compleanno al paron Gianpaolo Pozzo»

FINALE DI STAGIONE – «È importante per me, posso ancora lavorare su tante cose. Ho un grande allenatore, sicuramente in futuro migliorerò ancora. La convocazione con la sua Nigeria? Sono molto contento di tornare in nazionale, è un grande onore per me e la mia famiglia giocare per la Nigeria. Ma intanto Alé Udin!»