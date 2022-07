Brusca frenata nella trattativa che porterebbe Perez dall’Atletico Madrid all’Udinese: manca l’intesa sull’ingaggio

Brusca frenata nella trattativa che porterebbe Perez dall’Atletico Madrid all’Udinese: manca l’intesa sull’ingaggio.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i friulani non avrebbero trovato l’intesa con il giocatore, ma questo non intaccherebbe l’arrivo di Molina in Spagna.