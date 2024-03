Udinese Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Salernitana: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Salernitana. Le due squadre sono a caccia di punti per la salvezza. Se la situazione dei friulani è molto più tranquilla e anche le prestazioni sono incoraggianti, dall’altra parte non è lo stesso. Nonostante il cambio in panchina con l’avvicendamento Inzaghi-Liverani, sono arrivate due sconfitte contro Inter e Monza. Ora serve fare punti per non perdere il treno salvezza e cercare di uscire dall’ultima posizione in classifica. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Zanoli, Coulibaly, Basic, Bradaric; Candreva, Dia, Tchaouna. All. Liverani

Udinese-Salernitana: orario e dove vederla

Udinese-Salernitana gara delle ore 15:00 del sabato, che proseguirà con la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Al Blu Energy Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.