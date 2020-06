Udinese, Sema: «Sono felicissimo qui, con la società valuteremo il da farsi»

Ken Sema, centrocampista esterno dell’Udinese, ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: queste le parole del bianconero

Ken Sema, centrocampista esterno dell’Udinese, ha parlato a Il Gazzettino della ripresa del campionato e del suo futuro. Queste le sue parole.

RIPRESA ALLENAMENTI – «È stato grandioso, perché finalmente siamo tornati ad allenarci al 100% insieme ai compagni, tornando ad assaporare i bei momenti vissuti prima della sospensione del campionato. Sono davvero felice».

RIPARTENZA CAMPIONATO – «Ci saranno tantissime partite in tempi compressi e non ci sarà tanto tempo per riposare. Per questo dovremo essere estremamente preparati e spero che l’Udinese faccia un ottimo finale di stagione».

FUTURO – «Al momento sono felicissimo qui, ma non posso dire ora dove sarò la prossima stagione. Sono molto contento della stagione fatta finora, ma questo è il momento di pensare alle prossime partite, poi decideremo con la società il da farsi».

GOTTI – «È un allenatore che sa darti tanta fiducia, a cui piace tanto concepire la squadra come una singola unità; sa anche darti lo stimolo di migliorarti giorno dopo giorno. Inoltre parla molto con noi giocatori e questo mi piace tanto»